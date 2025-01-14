В Греции запретят селить туристов в подвалах и на складах

В Греции планируют ужесточить требования к жилью, сдаваемому туристам в краткосрочную аренду. Нормы прописали в новом законе местного Министерства туризма, который внесли в парламент. После того как правила вступят в силу, возможность сдачи посуточно потеряют тысячи владельцев объектов недвижимости.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, в первую очередь туристов запретят заселять в изначально нежилые объекты, но затем специально переоборудованные - склады, подвалы бывшие промышленные или ремесленные здания. Те, кто проинвестировал в недавнем прошлом в такие объекты размещения в надежде на долгосрочную окупаемость, останется не у дел, передает Day.Az.

Более четко и подробно теперь будут прописаны требования к жилым помещениям, которые могут сдаваться в краткосрочную аренду. В них обязательно должно присутствовать естественное освещение, хорошая вентиляция. Жилье должно быть застраховано, иметь сертификаты электробезопасности и быть оснащенным противопожарной инфраструктурой и средствами первой помощи. Кроме того, помещения должны пройти санитарную обработку от вредителей. Нужно будет иметь сертификат о выполнении этих процедур.

Соблюдение этих правил обещают контролировать. Проверки будут, но не неожиданными - до прихода уведомят за 10 дней. Несоблюдение закона повлечет за собой крупный административный штраф в размере 5 тыс. евро, а для повторных правонарушителей предусмотрены еще более суровые наказания - в 2 и в 4 раза больше. Штраф выпишут не только в случае нарушений, но и если инспекторам было отказано во входе.

Члены Ассоциации владельцев арендуемого жилья, узнав о планах Минтуризма, пребывают в шоке. Особенно спорным, по их мнению, является запрет на переоборудованные помещения - например, в Афинах недавно целые районы были перестроены таким способом, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Активисты одновременно и собираются подать иск с целью признания закона неконституционным, а также планируют устраивать забастовки в самые пиковые месяцы. Это может быть ощутимым ударом, так как доходы от краткосрочной аренды, в минувшем году оцениваются в 830 млн долларов.