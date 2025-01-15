Два самолета с сотнями пассажиров на борту едва избежали катастрофы в небе над аэропортом Финикса, США. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что инцидент произошел 11 января. После того как лайнер авиакомпаний Delta получил разрешение на посадку на восьмой полосе аэропорта Скай-Харбор, в кабине пилотов сработало предупреждение о столкновении. На борту Airbus, летевшего из Детройта, было 245 пассажиров. В то же время аналогичное предупреждение было подано Boeing 737-900, следовавшему из Сан-Франциско, с 123 пассажирами на борту.

По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar, самолеты находились на расстоянии около 370 метров друг от друга. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что обоим экипажам выдали корректирующие инструкции, после чего воздушные суда совершили благополучную посадку. Ведомство начало расследование произошедшего.