В самолёте никто не сядет рядом с вами

"Никто не сядет рядом!" - пообещал автор TikTok-ролика, раскрывший "секретный" метод бронирования авиабилетов. В чем суть этого эффективного лайфхака, который работает только в самолетах с тремя рядами сидений, рассмотрим ниже, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru

А суть проста, заверил тревел-блогер @skyscanner в видео, которое посмотрели уже более 9.000 раз: пассажиры могут забронировать одновременно места у окна и у прохода в ряду из трёх кресел, оставив среднее свободным. Поскольку пассажиры редко выбирают средние места при онлайн-регистрации, вероятность сохранить ряд незанятым возрастает. Однако не все так однозначно, как кажется.

"Даже если среднее место купят, можно попросить соседа пересесть", - заявил он, успешно опробовавший метод на двух рейсах. Например, во время первого перелета ему и его товарищу просто повезло: ряд был пустым, поэтому они получили дополнительное пространство для ног. На втором же пришлось договариваться. В результате метод сработал - и туристы летели рядом. Тем не менее способ не эффективен на 100%. "Есть риск 50/50, но попробовать стоит", - резюмировал испытатель метода.

Хотя лайфхак и не новый, пользователи согласились с необходимостью его пробовать, если хочется лететь на соседних креслах с другом или родственником, а не сидеть рядом с незнакомцем, от которого можно ожидать чего угодно. "Я всегда так делаю", "Кто-то специально занял среднее место, чтобы насолить", "Это эгоизм! Вы готовы принуждать других к пересадке?" - такие противоречивые отзывы оставили пользователи под видео.

Однако пустое среднее место в самолете - не всегда сигнал, что это место доступно для использования по принципу "кто первый, того и тапки". Средними местами можно пользоваться только по правилам, как и столиком для подносов. Об этом туристов предупредила бортпроводница. Об этом читайте по ссылке.

Впрочем, у "ужасного" среднего места в самолете есть еще и неожиданное преимущество. Так, эксперт по путешествиям Джейкоб Уэддерберн-Дэй ранее раскрыл путешественникам, почему следует выбирать его, а не место у окна или у прохода. По словам специалиста, такие "несчастные" туристы с большей долей вероятности получат бесплатное повышение класса обслуживания. "Если вам не нравится неопределенность ожидания регистрации за несколько часов до вылета, тогда обязательно выберите среднее место. Авиакомпании с большей вероятностью повысят класс туристов, которые сидят на среднем сиденье, поскольку эти кресла обычно считаются наименее желательным местом для сидения. Итак, если вы не возражаете быть зажатым между двумя другими людьми, возможно, стоит забронировать эти места", - сообщил он.