Дубай побил собственный рекорд посещаемости

В 2024 году Дубай продемонстрировал впечатляющий рост, приняв 18,72 миллиона туристов. Этот результат на 9 проц. превышает показатель 2023 года и значительно опережает предыдущий максимум в 17,15 миллиона посетителей.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Департаменте экономики и туризма Дубая, передает Day.Az.

Среди регионов, откуда прибывали туристы, наибольший рост показали Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия (+24 проц.), за ними следовали Африка (+20 проц.), СНГ и Восточная Европа (+16 проц.). Количество гостей из Западной Европы также выросло на 14 проц., при этом регион сохранил статус ведущего источника международных туристов в Дубай. Согласно данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, в 2024 году Объединенные Арабские Эмираты из Азербайджана посетили 122 368 человек.

Гостиничный сектор Дубая продолжил демонстрировать устойчивый рост в 2024 году. Дубай обошел Нью-Йорк, Бангкок, Париж и Сингапур и почти догнал Лондон по количеству гостиничных номеров. Средняя заполняемость гостиниц увеличилась до 78,2 проц. (против 77,4 проц. в 2023 году), а число ночей, проведенных гостями в отелях, достигло 43,03 млн, что на 3 проц. больше, чем годом ранее (41,70 млн).

При этом город сохранил доступность размещения для гостей с различным бюджетом: средний дневной тариф составил 538 дирхамов (249 манатов). Согласно данным STR, Дубай предложил гостям более конкурентоспособные тарифы, чем Париж, Нью-Йорк, Лондон и Сингапур.

Выдающиеся достижения туристической и гостиничной индустрии Дубая в 2024 году были отмечены рядом престижных наград. На 31-й премии World Travel Awards город признан лучшим направлением для шопинга и выставок, Мина Рашид - ведущим круизным портом, а международный аэропорт Дубая (DXB) - лучшей воздушной гаванью мира. DXB также сохранил статус самого загруженного международного аэропорта по версии Airports Council International (ACI), обслужив 92,3 млн пассажиров в 2024 году.

В соответствии с Экономической повесткой D33, Дубай стабильно занимает высокие позиции в мировых рейтингах. По индексу безопасности Numbeo (2024) город вошел в пятерку самых безопасных в мире (83,7 балла). По данным Savills Executive Nomad Index, Дубай остается лучшим направлением для удаленных специалистов, а по версии Global Power City Index (GPCI) в пятый год подряд возглавил список самых чистых городов мира.

Дубай также использует инновации и передовые технологии, такие как искусственный интеллект (AI) и виртуальная реальность (VR), для создания персонализированного туристического опыта. Приложение Visit Dubai предлагает AI-рекомендации, виртуальные туры позволяют туристам заранее знакомиться с достопримечательностями, а биометрические чекины в отелях и автоматизированный паспортный контроль в DXB улучшают комфорт путешествий.