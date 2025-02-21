Возможности делового туризма Азербайджана представлены в ОАЭ

Азербайджанское бюро туризма и Бакинский конгресс-центр приняли участие в 13-м Конгрессе Meetings Arabia & Luxury Travel (MALT), который прошел в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, на конгрессе обсуждались вопросы нарастающих тенденций отрасли, установление стратегических связей и оценка перспектив сотрудничества.

В рамках мероприятия состоялось более 20 встреч в формате B2B с представителями туристической индустрии Ближнего Востока. В ходе переговоров были представлены возможности Азербайджана в сфере делового туризма, люксовые отели и инфраструктура для проведения региональных бизнес-мероприятий.

В конгрессе приняли участие более 250 делегатов из разных стран.