Лучший в мире пляж оказался в зоне риска

Пляж, выбранный туристами как лучший в мире, сейчас находится в зоне риска. Об этом на своём сайте предупредила платформа Tripadvisor, где список лучших пляжей возглавил известный пляж с розовым песком Элафониси, расположенный на западной оконечности греческого острова Крит.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru, всё дело в том, что всего в двух часах езды на пароме через Эгейское море - или примерно через 150 км - от этого пляжа и от Крита, находится остров Санторини, где уже давно фиксируются "зловещие подземные толчки". "Похвалу Элафонисси, возможно, затмили опасения по поводу сейсмической активности вокруг огромной 12-километровой кальдеры Санторини на севере: за последние несколько недель в этом районе было зафиксировано более 20 000 подземных толчков и землетрясений", - отмечает Tripadvisor. Причем там предупреждают туристов, что сейсмологи не могут предсказать, произойдет ли в регионе крупное землетрясение или даже извержение подводного вулкана.

Который, как также напомнили эксперты, однажды уже был причиной катастрофы целой цивилизации. Около 1600 г. до н. э. на Санторини произошло мощное извержение вулкана, в результате которого остров покрылся 60-метровым слоем вулканических отложений. Вероятно, этот катаклизм и уничтожил загадочную минойскую цивилизацию на Крите, вызвав шквал пепла, землетрясения, пожары, камни и цунами.

"Греческое правительство предупредило, что в этом году на Санторини вряд ли будет такой же оживленный туристический сезон, как в прошлом. Эта мрачная оценка может, в свою очередь, повлиять на посещаемость соседних островов, курортов и достопримечательностей, включая лучший пляж в мире", - также отмечает Tripadvisor. Добавим, что в самой Греции уже слегка другого мнения - там считают, что перепугавший всех туристов сейсмический шторм идёт на спад. Как ранее писал ТУРПРОМ, в Греции уже пытаются спасти туристический сезон на Санторини.