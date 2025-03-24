29-30 апреля в Баку пройдет выставка "Turan Tekstil 2025".

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом сообщил председатель правления Азербайджанской ассоциации франчайзинга Джамид Мовсумов.

По словам Мовсумова, Общественное объединение "Азербайджанская текстильная ассоциация", которое выступит основным партнером выставки, представит потенциал Азербайджана в этой сфере. Выставка будет организована по стандартам "Made in Turan".

"В ней примут участие текстильные компании, дизайнеры и специалисты в промышленной сфере из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, а также из таких стран, как Пакистан, Индия, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Венгрия и Япония. В целом в выставке примут участие более 5 тысяч человек. Они будут приглашены к проведению встреч и сотрудничеству в формате B2B, будут созданы возможности для налаживания связей", - сказал он.