https://news.day.az/tourism/1742517.html

На пляжах Анапы обнаружили загадочное белое вещество

Жители Анапы обнаружили на побережье загадочное белое вещество. Об этом сообщает Telegram-канал "Новороссийск.Today", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По его данным, неизвестная субстанция была найдена также в окрестностях города. Отмечается, что вещество напоминает пальмовое масло. Местные власти пока не комментировали ситуацию.