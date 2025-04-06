https://news.day.az/tourism/1742517.html На пляжах Анапы обнаружили загадочное белое вещество Жители Анапы обнаружили на побережье загадочное белое вещество. Об этом сообщает Telegram-канал "Новороссийск.Today", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По его данным, неизвестная субстанция была найдена также в окрестностях города. Отмечается, что вещество напоминает пальмовое масло. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
На пляжах Анапы обнаружили загадочное белое вещество
Жители Анапы обнаружили на побережье загадочное белое вещество. Об этом сообщает Telegram-канал "Новороссийск.Today", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его данным, неизвестная субстанция была найдена также в окрестностях города. Отмечается, что вещество напоминает пальмовое масло. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре