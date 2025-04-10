Азербайджан и Италия расширяют воздушное транспортное партнерство

Состоялась встреча президента ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) Самира Рзаева с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Азербайджане Лукой Ди Джанфранческо.

Как передает Day.Az, в ходе встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в области воздушного транспорта, а также оценены новые возможности взаимодействия. Обе стороны подчеркнули, что расширение авиасообщения вносит значительный вклад в развитие экономических, туристических и культурных связей между Азербайджаном и Италией.

Самир Рзаев отметил, что с 1 апреля AZAL увеличил частоту рейсов по маршруту Баку-Милан-Баку до шести раз в неделю, а с 13 мая перелеты будут выполняться ежедневно.

Посол Ди Джанфранческо подчеркнул важность развития авиасообщения между двумя странами, акцентировав внимание на предстоящих Зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Отметим, что на сегодняшний день AZAL выполняет регулярные рейсы по маршруту Баку-Милан-Баку. В 2024 году по данному направлению было выполнено 252 рейса (в обе стороны), а количество перевезённых пассажиров составило 67 708 человек. Только за январь-март 2025 года было выполнено 67 рейсов, а общее количество перевезенных пассажиров составило 15 236 человек.

Стороны также обсудили перспективы открытия новых маршрутов, продвижения совместных инициатив и возможности региональной интеграции.