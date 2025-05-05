В Таиланде пообещали наказать туристов, которые кормили обезьяну чипсами

В Таиланде пообещали наказать иностранных туристов, которые кормили обезьян чипсами в национальном парке. Об этом сообщает Thaiger, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на острове Пхипхи в провинции Краби. Свидетелем произошедшего стал местный гид-фрилансер Покпонг "Патрик" Суваннасит, который снял все на видео и выложил в соцсети. На сделанных тайцем кадрах видно, как мужчина стоит по пояс в воде, держит пакет чипсов и кормит ими обезьян, пока остальные туристы делают фото и подбадривают его.

В этот момент Патрик потребовал, чтобы иностранцы прекратили незаконное кормление, которое опасно для зверей, поскольку вынуждает их полагаться на людей, а значит отправляться в жилые районы в поисках подачек. Однако нарушитель проигнорировал все предостережения. Сейчас его разыскивают рейнджеры национального парка. Мужчине грозит штраф до 1000 бат (около 2400 руб. - "Газета.Ru").