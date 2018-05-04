Старший сын Бекхэма растрогал знаменитого отца в его день рождения - ВИДЕО

Старший сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма решил не заморачиваться по поводу дорогого подарка на день рождения отцу и решил, что того больше всего обрадует присутствие сына, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Старший сын Дэвида Бекхэма Бруклин живёт и учится в США, но, несмотря на сложный график, юноша нашёл время устроить сюрприз отцу и прилететь к нему в Лондон.

Бруклин неожиданно появился в ресторане, в котором ужинал звёздный отец, и сзади накинулся на него с объятиями. Дэвид от неожиданности растерялся и лишь расспрашивал сына, что он делает в Лондоне. Трогательное видео Бекхэм-старший выложил в своём "инстаграме", ответив, что сын преподнёс ему самый лучший подарок на день рождения.

Второго мая Дэвиду Бекхэму исполнилось 43 года. Вместе с Викторией Бекхэм они находятся в браке уже 20 лет и воспитывают четырёх очаровательных детей: 18-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 12-летнего Круза и 6-летнюю Харпер.

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