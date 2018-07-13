Физики раскрыли загадку знаменитого Базельского папируса

Физики "просветили" загадочный Базельский папирус, о происхождении которого историки спорят уже четыре века, и выяснили, что он представляет собой медицинский трактат знаменитого римского врача Клавдия Галена, сообщает пресс-служба университета Базеля, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это сенсационное открытие. Теперь мы точно можем сказать, что это заметки врача времен конца античности, в которых описывается феномен, который он назвал "истерическим апноэ". Соответственно, это или фрагмент работ Клавдия Галена, или чьи-то комментарии в их адрес", - заявила Сабина Хюбнер (Sabine Huebner) из университета Базеля (Швейцария).

Так называемый Базельский папирус известен историкам с начала 16 века. Он попал в Базель пока неизвестным путем, однако ученые считают, что он был частью коллекции Базилиуса Амбербаха, известного юриста, коллекционера древностей и первого археолога Швейцарии.

В общей сложности в его "кунсткамере" хранилось около шести десятков разных папирусов времен поздней античности, большая часть которых была давно расшифрована специалистами по истории Древней Греции и Рима.

Один из них приобрел большую известность по той причине, что текст на нем был записан сразу с двух сторон, причем буквы были начерчены на нем в "зеркальном" отображении. Это не позволяло историкам понять, какие символы находились на лицевой и обратной стороне папируса, из-за чего суть оставалась предметом споров на протяжении последних четырех сотен лет.

Эту загадку смогли разрешить швейцарские физики, послойно просканировавшие папирус при помощи инфракрасных и ультрафиолетовых камер. Оказалось, что данный лист бумаги состоит не из одного, а нескольких слоев папируса, склеенных и наложенных друг на друга уже в 15 веке, когда церковные писцы часто использовали подобные артефакты в качестве "сырья" для производства "чистой" бумаги.

Раскрыв секрет Базельского папируса, физики обратились за помощью к Хюбнер и ее единомышленникам, которые помогли им разделить листы папируса и понять, что реально на нем было написано.

Хюбнер обратила внимание на то, что медицинские записи на нижнем листе папируса были похожи по начертанию и содержанию на заметки Клавдия Галена, которые были найдены в библиотеке епископа Католической церкви в итальянской Равенне. В 15 веке, как заметили историки, она была разграблена ворами, и часть ее папирусов могли купить частные коллекционеры, такие как Базилиус Амбербах или его отец Иоганн.

Как надеются историки, дальнейшее изучение папируса поможет им понять, действительно ли его автором был Гален и выяснить, когда он был подготовлен и где он мог использоваться.