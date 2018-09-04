В Азербайджане друзья сделали жениху необычный сюрприз - ВИДЕО

Сюрприз от друзей, или Как использовать трактор не по назначению - именно так можно описать все то, что происходит на этом ярком видео.

Разноцветными шарами и яркими лентами украсили сельскохозяйственную машину молодые жители села Хангенвенд Геранбойского района.

Таким образом, механизаторы села решили удивить и порадовать своего коллегу Турала Гасанова в день его свадьбы и присоединились к свадебному кортежу на разукрашенном тракторе.

Как рассказали региональному корреспонденту Sputnik Азербайджан друзья жениха, необычная свадебная церемония надолго запомнится жителям геранбойского села, передает Day.Az.

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