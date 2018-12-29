Обнаружен продукт, который снижает риск сердечного приступа

Датские медики утверждают, что обнаружили продукт, серьезно улучшающий работу сердца. По результатам исследований оказалось: регулярное употребление морской капусты укрепляет стенки кровеносных сосудов, тем самым снижая риск сердечного приступа, передает Day.Az со ссылкой на Trendymen.

Испытания длились три месяца. Респондентов (у всех участников были проблемы с сердечно-сосудистой системой) разделили на две группы, одна из которых получала рацион с морской капустой.

Первые результаты появились уже в конце 10-дневного периода. Давление у тех, кто ежедневно употреблял морскую капусту нормализовалось. Соотвественно, люди почувствовали себя лучше в утренние и вечерние часы.

Исследователи связывают позитивное влияние морской капусты на сердечно-сосудистую систему с тем, что этот продукт богат витаминами А, С, Е и группы В. Кроме того, в морской капусте повышенное содержание магния и железа, что также способствует здоровью сосудов.



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