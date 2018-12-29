Обнаружен продукт, который снижает риск сердечного приступа
Датские медики утверждают, что обнаружили продукт, серьезно улучшающий работу сердца. По результатам исследований оказалось: регулярное употребление морской капусты укрепляет стенки кровеносных сосудов, тем самым снижая риск сердечного приступа, передает Day.Az со ссылкой на Trendymen.
Испытания длились три месяца. Респондентов (у всех участников были проблемы с сердечно-сосудистой системой) разделили на две группы, одна из которых получала рацион с морской капустой.
Первые результаты появились уже в конце 10-дневного периода. Давление у тех, кто ежедневно употреблял морскую капусту нормализовалось. Соотвественно, люди почувствовали себя лучше в утренние и вечерние часы.
Исследователи связывают позитивное влияние морской капусты на сердечно-сосудистую систему с тем, что этот продукт богат витаминами А, С, Е и группы В. Кроме того, в морской капусте повышенное содержание магния и железа, что также способствует здоровью сосудов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Как нельзя пить алкоголь
Как паразиты раскрывают тайны прошлого
Почему распалась империя Чингисхана
Вещи в доме, которые принесут богатство
Как нельзя пить алкоголь
Самые опасные железные дороги в мире - ВИДЕО
Moskvanın "qış nağılı" - REPORTAJ - FOTO - VİDEO
Ученые назвали простой способ сохранить здоровье
Putinlə rüsvayçı görüş haqda Nikoldan - Şok etiraflar
Джонни Депп в образе Джека Воробья приехал в онкоцентр в Париже
-
28 Дек. 10:53 11 802
-
28 Дек. 11:48 7 891
-
28 Дек. 19:32 4 771
-
28 Дек. 11:29 4 743
-
28 Дек. 14:51 4 101