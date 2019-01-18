Гигантская королевская кобра проглатывает питона - ВИДЕО
18 января 2019 12:36 259
В Таиланде туристы сняли на видео битву гигантской королевской кобры и питона.
Случай произошел в Национальном парке Кхао Лампи-Хат недалеко от водопада в провинции Пханг Нга, когда гид показывал туристам достопримечательности, сообщает The Mirror.
"Посмотрите на его размер! Кажется, нам повезло!" - говорит за кадром изумленный турист, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Люди были шокированы увиденным, ведь кобра убила питона и проглотила его практически целиком.
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