Пользователи соцсетей выразили восхищение необычной свадьбой в Нальчике, в которой были задействованы всадники на лошадях и национальные флаги.

Видео размещено в Instagram-канале direct_kbr. На кадрах видны всадники на лошадях, которые движутся по проезжей части во главе свадебного кортежа. При этом в руках наездники держат кабардинский и балкарский флаги, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Столь оригинальным способом молодожены решили напомнить о необходимости сохранения межнационального единства в республике.

Комментаторы с восторгом отозвались об увиденном, пожелав, чтобы народы Кабардино-Балкарии всегда жили в мире и согласии.

"Как же приятно смотреть! Мы два народа мусульмане, и нам нечего делить! Дай Аллах, чтобы с годами процветала и крепла дружба между кабардинцами и балкарцами!", - говорится в одном из комментариев.



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