Ученые в рамках проекта iMuSciCA используют музыку для обучения школьников сложным предметам, в том числе математике и физике. Усваиванию материала помогут рисование, музыка и танцевальные движения, считают специалисты.

Как передает Day.Az, об этом пишет actualnews.org.

Школьники, изучающие точные науки, утомляются от математики и геометрии. Рисование, музыка и движения тела, по мнению исследователей, помогут учащимся. Новое направление следует рассматривать как отдельную образовательную ветвь. Вместе с тем специалисты заявляют, что необходимо стереть барьеры между точными науками и искусством, так как это поможет изучать школьникам сложные предметы. Новая технология позволит освоить в том числе геометрию и симметрию.



Станет возможной демонстрация того, как изменение формы объекта или ориентации поверхности могут оказать влияние на способ отражения звука от неё. Нейробиолог Моника Гор отметила, что в будущем ученые ещё больше объединят музыку и движения тела, использовав танец как отдельный инструмент обучения.