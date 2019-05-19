Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска
Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска. Об этом сообщила газета Longview News-Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Звезда Голливуда, успевший получить в 2014 году премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Далласский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club) режиссера Жан-Марка Валле, до последнего времени жил, не имея официального документа о получении школьного образования.
Как утоняет издание, на торжественных церемониях, посвященных окончанию школы, выпускникам обычно вручают лишь обложку для аттестата, а за самим документом бывшие ученики должны прийти позже. Как приводит газета слова представителя старшей школы в Лонгвью (штат Техас), Макконахи, поступивший по ее окончании в Техасский университет в Остине, так и не пришел за принадлежащим ему по праву аттестатом.
В пятницу вечером Макконахи, наконец, появился в родной школе - на этот раз в качестве звездного выпускника, и произнес речь перед ребятами, окончившими школу в этом году. На церемонии ему был торжественно, хоть и с большим опозданием (Макконахи окончил школу в 1988 году), вручен аттестат. "Доказательство", - сказал актер, который в своей речи посоветовал молодежи всегда слушать зов своего сердца, как это делал он.
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