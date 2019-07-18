Ученые из Университета Вандербильта в США считают, что отсутствие человеческих смертей от темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гипотетическая разновидность темной материи-макроскопическая темная материя- это частицы, способные упруго соударяться с обычным веществом и рассеиваться в пространстве. Частицы, которые называют макросами, обладают гиперзвуковыми скоростями. При их попадании в организм образуется расширившийся цилиндр плазмы, так как происходит нагревание до 10 млн кельвинов.

В Европе, Канаде и США не было зарегистрировано ни одной смерти из-за макросов.

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