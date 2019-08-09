Несмотря на то, что таблетку от ожирения все еще не придумали, ученые создали инъекцию, которая может справиться с этой проблемой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, удивительной разработкой занялись исследователи из Имперского колледжа Лондона. Они заметили, что введение страдающим ожирением людям гормонов, которые начинают вырабатываться после проведения операции шунтирования. Эти гормоны вызывают потерю веса и снижение аппетита.

Исследователи под руководством профессора Трисии Тэн (Tricia Tan) решили проверить, действительно ли инъекции те же самых количеств тех же самых гормонов будет обладать тем же эффектом, как и бариатрическая операция.

Для этого они отобрали 15 добровольцев, которым в течение 4 недель делали гормональные инъекции, в среднем избавились от 4,5 кг. Те, кто получал плацебо, скинули за тот же период всего 2,5 кг.

Соблюдение диеты с низким содержанием калорий и непосредственно бариатрическая операция оказались все же более эффективными - за 4 недели люди сбросили 8,2 и 10,3 кг соответственно.

Впрочем, для тех, кто не способен соблюдать диету, а операцию может не перенести по состоянию здоровья, гормональные инъекции могут быть действительно рабочим вариантом, который поможет сбросить хотя бы часть лишних килограммов.

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