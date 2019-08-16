https://news.day.az/unusual/1147817.html Реакция собаки на появление новорожденной девочки в доме растрогала интернет-пользователей - ВИДЕО
Реакция собаки на появление новорожденной девочки в доме растрогала интернет-пользователей - ВИДЕО
Пользователей Сети растрогало видео с собакой, которая изучала новорожденную девочку, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.
Эти кадры появились на YouTube накануне и набрали уже почти 100 тысяч просмотров. В ролике запечатлено, как золотистый ретривер по кличке Бирра обнюхивает крохотную девочку и пытается лизать ей пятки. Собака выглядит взбудораженной: очевидно, она впервые увидела ребенка. Мать и отец малышки контролируют ее контакт с животным и придерживают мордочку собаки.
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