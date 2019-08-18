Психопаты умеют отлично адаптироваться в любых условиях. Отличить их от других людей очень сложно. Для этого нужно внимательно присмотреться к особенностям их поведения.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Постоянно лгут

Главной особенностью психопатов является патологическая ложь. Они вообще не умеют говорить правду. Эти люди лгут, руководствуясь корыстными мотивами, и без них. Психопаты с легкостью подстраиваются под окружающих. Они быстро входят в доверие и красноречиво говорят, пуская пыль в глаза. Поймать их на лжи вряд ли удастся.

Склонны к нарциссизму

Психопаты, в отличие от многих людей, имеют завышенную самооценку. Они считают, что могут добиться любых целей. Партнерам сложно с ними уживаться. Психопаты унижают их самооценку и внушают им, что они неудачники.

Эгоистичны

Психические неуравновешенные люди являются страшными эгоистами. Им чужды проблемы и болезни даже близких людей. Они никогда не беспокоятся ни о ком, кроме себя.

Коварны

Психопаты умеют хорошо замечать малейшие детали и использовать их в своих корыстных целях. Они легко находят сильные и слабые стороны людей, что позволяет им легко манипулировать окружающими. Если у них что-то не выходит, они громко кричат и ревут как маленькие дети. Такое поведение помогает им всегда добиваться желаемого.

Лицемерны

Люди с психическими отклонениями могут менять маски несколько раз в день. Со своей дамой психопат может быть нежным и ласковым, а на работе - жестким и требовательным. С друзьями он играет роль товарища, который всегда выслушает и поддержит.

Какой психопат на самом деле человек не знает никто. Он легко может изменять свои ценности, предавать и подставлять близких людей.

Проявляют грубость

Психопатам сложно держать под контролем эмоции. Они часто позволяют себе оскорблять людей, кричать и даже махать кулаками. Человек с неуравновешенной психикой никогда не чувствует вины. Он любую ситуацию переворачивает так, что другие люди перед ним извиняются.

Их легко разозлить

Такие люди не умеют радоваться успехам партнеров. Их огорчают и раздражают чужие достижения. Они стремятся во всем превосходить партнеров, завидуют им и сами злятся. Психопаты пытаются мешать другим людям достигать целей и внушают в них сомнения.

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