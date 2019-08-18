Роскачество дало рекомендации, с помощью которых можно распознать поддельные отзывы о товарах и услугах в интернете. Критерии перечислены на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В организации отметили, что существуют слова и словосочетания, которые редко используют настоящие покупатели. В этот список вошли "восхитительный товар", "восторг", "самая лучшая компания", "очень круто все сделали", "самые низкие цены", а также призывы "убедитесь сами", "попробуйте", "...и сами все увидите".

Многократное упоминание названия компании также говорит о том, что отзыв написан не настоящим покупателем, а копирайтером или SEO-специалистом. Сомнительными стоит считать отзывы, в которых отсутствуют детали или в которых, наоборот, подробных фактов в избытке.

Роскачество предложило особенно внимательно относиться к отзывам на сайтах компаний, так как они модерируются, а зачастую и сочиняются сотрудниками.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!