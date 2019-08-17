Управление по проведению общественных работ Катара запустило проект по покраске улиц в центре Дохи в голубой цвет. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на инженера Саада аль-Досери, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание отмечает, что эксперимент, который проводится совместно с японской компанией, должен помочь охладить столичные дороги. По словам аль-Досери, темный асфальт сильнее нагревается, поскольку черный цвет притягивает и излучает тепло.

Предполагается, что покраска дорог в голубой цвет снизит температуру асфальта на 15-20 градусов. Наблюдения за результатами эксперимента будут вестись полтора года, добавил инженер.

Первой решено покрасить улицу имени Абдаллы бен Джасема, на которой находится одна из основных достопримечательностей Дохи - старинный рынок Сук аль-Вакиф. В этом районе практически нет зеленых насаждений, поэтому летом температура воздуха поднимается до 50 градусов.

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