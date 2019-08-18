Космический корабль NASA OSIRIS-REx прибыл к астероиду Беннуеще в прошлом году, но успел провести на его орбите огромную исследовательскую работу, и даже столкнулся для забора образцовгрунта. Космическое агентство хочет вернуть аппарат на Землю, но перед своим отправлением домой желает сделать последнюю посадку для забора последней пробы. Сейчас NASA выбирает новую цель для посадки, которая будет выглядеть, как очередное столкновение с 510-метровым астероидом, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Изначально команда планировала выбрать две площадки для посадки. Но когда OSIRIS-REx прибыл к астероиду, Бенну оказался гораздо более каменистым, чем ожидали инженеры, что заставило команду сменить планы.

"Мы знали, что Бенну удивит нас, поэтому были готовы к подобному сценарию. Как и в любой исследовательской миссии, работа с неизвестным требует гибкости, ресурсов и изобретательности. Команда OSIRIS-REx пока отлично справилась со всеми сложными задачами", - прокомментировала глава миссии в OSIRIS-REx Данте Лоретта.



Запланированные места для посадки на астероид Бенну

Для "атаки" астероида было отобрано четыре места, каждое из них получило свое название: "Соловей", "Зимородок", "Скопа" и "Песочник". Все они являются птицами, которые упоминаются в египетской мифологии, дополняя своими названиями астероид, названный в честь души бога Ра. Каждая из площадок отличается по местоположению и геологическим особенностям, но все они могут быть потенциальными посадочными площадками, с которых может быть получен образец.

Чтобы определиться с участком, команда проведет дальнейшую разведку вместе с межпланетной станцией, чтобы сделать снимки с более высоким разрешением для выявления особенностей поверхности. Это произойдет позднее в этом году, однако исследователям стоит поторопиться, ведь возврат OSIRIS-REx запланирован на декабрь 2019 года.

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