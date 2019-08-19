Международная группа астрономов определила точное время миграции газовых гигантов в Солнечной системе, которая произошла примерно 4,48 миллиарда лет назад. Это указывает на то, что бомбардировка Земли астероидами и протопланетами, которая расплавила и стерилизовала всю планету, могла закончиться быстрее, чем предполагали результаты предыдущих исследований. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые создали модель миграции планет, проанализировав химический состав древних астероидов и лунных камней. Прошлая попытка датировки была сделана на основе лунных камней, собранных во время миссии "Аполлон", и результат оказался равен 3,9 миллиарда лет назад. Однако эти данные могли быть искажены поздними столкновениями метеоритов с Луной. Если же учесть все сохранившиеся метеориты, упавшие на Землю, то окончание тяжелой бомбардировки приходится на 4,48 миллиарда лет назад.

Постоянное падение метеоритов и астероидов на Землю было вызвано перестройкой Солнечной системы. Юпитер и Сатурн мигрировали ближе к Солнцу, а Уран и Нептун, наоборот, отдалились. В результате возникло большое количество комет, астероидов и протопланет. Считается, что Земля образовалась 4,56 миллиарда лет назад, поэтому первые сто миллионов лет назад она находилась в расплавленном виде из-за бомбардировок и не имела условий для появления жизни. Только 4,4 миллиарда лет назад некоторые микробы уже могли жить в изолированных экосистемах.

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