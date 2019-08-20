Восемь австралийцев около десяти лет играли в лотерею с одной и той же комбинацией чисел и сорвали джекпот. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания друзей, разъехавшихся за это время в разные города страны, десять лет скидывалась на лотерейные билеты и использовала в них номера 19, 23, 35, 6, 28, 24, 38 и 29. В субботу, 17 августа, им наконец удалось выиграть приз - 996 тысяч австралийских долларов.

"Я не могу дождаться, чтобы позвонить своим друзьям и поделиться с ними этой новостью! Они будут счастливы!" - рассказал один из победителей. По его словам, он планирует потратить часть выигрыша на оплату счетов.

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