Китайская еда - штука специфическая, как, собственно, и все китайское. А сами китайцы в любой стране мира предпочитают есть только в "своих" ресторанах. Благо найти подобные заведения можно даже в самом богом забытом месте. Однако...

...каким бы ни было заманчивым меню, и в каком бы городе Европы, Азии или Америки вы его ни листали, есть особый список блюд, от заказа которых лучше воздержаться. Если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Сычуаньские креветки

В чем опасность? Слишком много калорий, возможно содержание гормонов роста и антибиотиков.

Нам кажется, что морепродукты являются диетической альтернативой мясу. Это так, но только если китайские повара предварительно не замочили креветки, прежде чем готовить, в соусе на основе кунжутного масла. В классической рецептуре блюдо на выходе дает около 700 Ккал на 100 г блюда плюс 152 мг холестерина. Кроме того, есть еще одна причина отказаться от креветок. Большая их часть в любой стране мира производится на фермах, а там для ускорения процесса без гормонов роста и антибиотиков уж точно не обходится.

Мапо тофу

В чем опасность? Риск аллергии из-за генетически-модифицированной сои, слишком много жира.

Это блюдо родом тоже из провинции Сычуань. Оно пользуется популярностью из-за острого, маслянистого соуса, в котором подается рубленая свинина или говядина. В одной порции содержится около 461 Ккал, а также 36 грамм жира и 166 мг натрия. Многие люди едят тофу, но наука настроена к блюду весьма неоднозначно. Соя, из которой его готовят, с одной стороны, может снизить уровень холестерина, предотвратить рак молочной железы. Однако генетически модифицированная соя может вызывать сильную аллергию. Поэтому если вы не уверены, какую сою используют в данном ресторане, лучше воздержаться от заказа блюда.

Крабовые вонтоны

В чем опасность? Несочетаемые ингредиенты, слишком много калорий.

Традиционные крабовые вонтоны лепят из теста, наполняют крабовым мясом и сливочным сыром, а затем обжаривают во фритюре. Согласно подсчетам, в порции из шести вонтонов содержится около 500 Ккал, 764 мг натрия. Кроме того, здесь зашкаливает содержание жиров и углеводов. Сами китайцы такое блюдо не едят, так как у большинства непереносимость лактозы. И у туристов несварение после вонтонов тоже не редкость. Более того, именно это блюдо посетители чаще всего называют в качестве причины своего плохого самочувствия после визита в китайский ресторан. То ли дело в неправильном сочетании ингредиентов, то ли в количестве жира...

"Апельсиновое" мясо

В чем опасность? Слишком много сахара.

"Апельсиновая" говядина или курица - это кусочки мяса, обжаренные во фритюре и заправленные в сладком соусе чили. Порция такого блюда может содержать около 1 500 Ккал, а также 60 граммов сахара - примерно 20 столовых ложек. На гарнир чаще всего подается белый рис, а это еще плюс пара десятков грамм углеводов. Конечно, любители сладкого мяса находятся в каждой стране. Тем не менее, "минздрав предупреждает": употребление слишком большого количества сахара приводит к диабету, а также дестабилизирует гормональный фон.

Чоу фан

В чем опасность? Ростки бобов могут стать причиной отравления.

Блюдо готовят из рисовой лапши, и многим это кажется более здоровой альтернативой лапше пшеничной, которая помимо пустых калорий содержит еще и глютен. Но в чоу фан лапша - широкая и толстая, а она ничуть не менее калорийна, чем любая другая. Никакие свежие овощи или нежирный белок не смогут компенсировать тот вред, который блюдо наносит организму. Плюс в состав входят бобовые ростки. За последние несколько лет зарегистрировано более 30 вспышек инфекций, в основном, сальмонеллы и кишечной палочки, вызванных именно ростками бобов.

Жареный рис

В чем опасность? Риск пищевого отравления, слишком много углеводов.

Одно из самых популярных и заказываемых блюд в китайских ресторанах. Однако, мало кто думает о том, что обычная порция на 56% состоит из углеводов, еще 33% - это насыщенные жиры, и только 11% - белки. Жиров и белков будет немного больше, если есть рис с мясом. Тут стоит понимать, что одна чашка жареного риса дает человеку от 228 до 363 Ккал и содержит от 12 до 15 граммов жира. Не считая, конечно, прочих добавок. Но и это еще не все. Самая большая опасность кроется в том, что жареный рис нередко приводит к пищевому отравлению благодаря высокому содержанию почвенных бактерий Bacillus cereus. Они не погибают в процессе приготовления. Выжившие споры запросто могли заниматься размножением, когда рис оставляли на ночь при комнатной температуре перед тем, как обжарить. Согласитесь, есть такое действительно опасно.

Бесспорно, китайская кухня заслуживает внимания любителей вкусно поесть. Однако стоит быть внимательными при выборе блюд. Вот несколько советов, которые пригодятся вам при посещении китайского ресторана:

выбирайте блюда с овощами вместо мяса или лапши,

держитесь подальше от жареного мяса, морепродуктов или тофу,

ешьте палочками или вилкой, чтобы уменьшить количество поглощаемого соуса,

избегайте большого количества соевого соуса,

просите заменить белый рис бурым или коричневым.

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