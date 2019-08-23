Итальянская компания рассекретила свой новейший гиперкар весной нынешнего года. Силовая установка сразу из четырех двигателей сделала SF90 Stradale самым мощным автомобилем Ferrari за всю историю марки, но это не единственное его достижение, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В основе силовой установки лежит четырехлитровый V8 - эволюция знаменитого Engine of the Year объемом 3,9 л. Развивает он 780 л.с. и 800 Нм и удостоен звания самого "сильного" восьмицилиндрового мотора марки. Ассистируют бензиновому турбомотору еще целых три двигателя. Все они электрические, причем если один установлен между V8 и коробкой передач, то два других задействованы в независимых приводах передних колес.

Учитывая, что Ferrari SF90 Stradale может передвигаться на электротяге (пусть и недалеко), это делает гиперкар не только полноприводным, но еще и изредка переднеприводным. В качестве коробки передач задействован новейший 8-ступенчатый робот, который тратит на смену передачи всего 200 миллисекунд. Известно, что компактная 7,9-киловаттная батарея позволит реализовывать полную отдачу силовой установки лишь на короткое время, но в Ferrari заявили, что его будет достаточно для полноценного круга по любой трассе.

Развивают же четыре мотора Ferrari SF90 Stradale полновесные 1000 л.с. И это позволяет Ferrari SF90 Stradale набирать первые 100 км/ч за 2,5 секунды, а разгоняться до 200 км/ч - за 6,7 секунды. Максимальная скорость гиперкара заявлена на уровне 340 км/ч. Еще несколько достижений гиперкара - сверхлегкий карбоновый кузов, тормоза Brembo с управлением "по проводам" (первые в истории), система векторизации тяги с использованием индивидуального привода передних колес, продвинутая система рекуперации и полностью цифровой интерьер.

Продажи Ferrari SF90 Stradale начнутся во второй половине нынешнего года, причем об ограничении тиража, как в случае с LaFerrari, в Маранелло пока не говорят. Однако же, заплатить придется немало: по данным Automotive News, стартовая цена гиперкара в Италии составит 430 000 евро.

Впрочем, на фоне цен на последние разработки Bugatti цифра выглядит не слишком впечатляюще, и даже Ferrari LaFerrari в свое время стоила дороже. С одной стороны, это может быть связано как раз с отсутствием ограничений на объем выпуска, то есть новый флагман из Модены станет "массовым" гиперкаром. С другой, цена легко может вырасти в полтора-два раза за счет программ индивидуализации.

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