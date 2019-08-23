Озвучена цена самого мощного Ferrari в истории - ФОТО
В основе силовой установки лежит четырехлитровый V8 - эволюция знаменитого Engine of the Year объемом 3,9 л. Развивает он 780 л.с. и 800 Нм и удостоен звания самого "сильного" восьмицилиндрового мотора марки. Ассистируют бензиновому турбомотору еще целых три двигателя. Все они электрические, причем если один установлен между V8 и коробкой передач, то два других задействованы в независимых приводах передних колес.
Учитывая, что Ferrari SF90 Stradale может передвигаться на электротяге (пусть и недалеко), это делает гиперкар не только полноприводным, но еще и изредка переднеприводным. В качестве коробки передач задействован новейший 8-ступенчатый робот, который тратит на смену передачи всего 200 миллисекунд. Известно, что компактная 7,9-киловаттная батарея позволит реализовывать полную отдачу силовой установки лишь на короткое время, но в Ferrari заявили, что его будет достаточно для полноценного круга по любой трассе.
Развивают же четыре мотора Ferrari SF90 Stradale полновесные 1000 л.с. И это позволяет Ferrari SF90 Stradale набирать первые 100 км/ч за 2,5 секунды, а разгоняться до 200 км/ч - за 6,7 секунды. Максимальная скорость гиперкара заявлена на уровне 340 км/ч. Еще несколько достижений гиперкара - сверхлегкий карбоновый кузов, тормоза Brembo с управлением "по проводам" (первые в истории), система векторизации тяги с использованием индивидуального привода передних колес, продвинутая система рекуперации и полностью цифровой интерьер.
Продажи Ferrari SF90 Stradale начнутся во второй половине нынешнего года, причем об ограничении тиража, как в случае с LaFerrari, в Маранелло пока не говорят. Однако же, заплатить придется немало: по данным Automotive News, стартовая цена гиперкара в Италии составит 430 000 евро.
Впрочем, на фоне цен на последние разработки Bugatti цифра выглядит не слишком впечатляюще, и даже Ferrari LaFerrari в свое время стоила дороже. С одной стороны, это может быть связано как раз с отсутствием ограничений на объем выпуска, то есть новый флагман из Модены станет "массовым" гиперкаром. С другой, цена легко может вырасти в полтора-два раза за счет программ индивидуализации.
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