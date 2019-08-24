Шесть подруг из Британии откопали мистическое послание, которое они оставили себе на будущее еще 22 года назад.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Так, в 1997 году 15-летние подружки Эмма Пейдж, Джемма Албистон, Кейти Винн, Джемма Рафседж, Шан Мак-Грири и Джемма Линч закопали в деревне Хелсби Хилл "капсулу времени".

Внутрь они положили постеры с кумирами, отрывки из личных дневников и записки с предсказаниями будущего каждой из них.

В записках девочки предположили, как сложится их карьера и личная жизнь, и подписали клятву не открывать капсулу в течение 10 лет.

Однако с годами девушки потеряли связь и перестали общаться. Только спустя 22 года одна из них нашла давних подруг в соцсетях и предложила откопать капсулу.

Женщины были удивлены, когда оказалось, что их "пророчества" сбылись. Как они и предсказывали, Пейдж стала школьной учительницей, Албистон стала работать с животными, Линч 13 лет преподавала, а Мак-Гири получила должность в офисе.

Джемма Линч даже заметила, что собирается выйти замуж в платье, очень похожем на то, которое они нарисовали в детстве, и вложили в заветную бутылку.

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