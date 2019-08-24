Девушки нашли послание из прошлого, предсказавшее их жизнь
Шесть подруг из Британии откопали мистическое послание, которое они оставили себе на будущее еще 22 года назад.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Так, в 1997 году 15-летние подружки Эмма Пейдж, Джемма Албистон, Кейти Винн, Джемма Рафседж, Шан Мак-Грири и Джемма Линч закопали в деревне Хелсби Хилл "капсулу времени".
Внутрь они положили постеры с кумирами, отрывки из личных дневников и записки с предсказаниями будущего каждой из них.
В записках девочки предположили, как сложится их карьера и личная жизнь, и подписали клятву не открывать капсулу в течение 10 лет.
Однако с годами девушки потеряли связь и перестали общаться. Только спустя 22 года одна из них нашла давних подруг в соцсетях и предложила откопать капсулу.
Женщины были удивлены, когда оказалось, что их "пророчества" сбылись. Как они и предсказывали, Пейдж стала школьной учительницей, Албистон стала работать с животными, Линч 13 лет преподавала, а Мак-Гири получила должность в офисе.
Джемма Линч даже заметила, что собирается выйти замуж в платье, очень похожем на то, которое они нарисовали в детстве, и вложили в заветную бутылку.
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