В июле 1954 года Совет Министров СССР принял постановление о "совместном обучении" в школах страны. До этого долгих 11 лет многие советские мальчики и девочки обучались раздельно, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Идея о таком гендерном "разделе" возникла еще в начале сороковых, однако школьную реформу не смогли начать из-за наступившей Великой Отечественной войны.

Но война лишь отодвинула грядущие изменения. В 1943-м постановлением Совнаркома раздельное обучение ввели в Москве, Ленинграде, а также в крупных городах и промышленных центрах по всему Союзу.

Аргументов в пользу новой системы было немало. Так, считалось, что природа разнополых детей различна, и девочек надо по-другому готовить к жизни.

Власти планировали растить образцовых "мужчин-защитников", а из девочек сделать обученных "матерей-тружениц". Для этого в женских классах вводились рукоделие, педагогика, стенография, а в мужских налегали на физическую и военную педагогику.

Систему постепенно ввели в пятую часть школ страны, но в конце 40-х стало понятно, что переход не прошел бесследно.

Так, в начале 1950 года профессор Виктор Колбановский опубликовал статью о половом разделении в "Литературной газете", требовавший соответствующие ведомства детально изучить недостатки гендерного нововведения. Оказалось, что системой недовольны.

Так в газету пришло около тысячи откликов от школьников и их родителей, педагогов, инженеров и военнослужащих.

Подавляющее большинство было недовольно новой системой. Оказалось, что школьники стали забывать, что такое товарищество.

Теперь в классах процветало "мещанского отношения к дружбе", да и девочки не знали, как дружить с приятелями-мальчиками, а те в свою очередь не умели общаться с девочками.

Так, например, в газете сохранились слова комсомолки Людмилы Черногубовской, которая писала о своей сестре-восьмикласснице:

"С мальчиками она встречается на вечерах в школе и дома. Судит она о них, в основном, по тому, насколько хорошо они танцуют".

Ну а через некоторое время Сталина сменил Хрущев, заявивший, что такое раздельное обучение не соответствует принципам "коммунистического воспитания молодежи". Совместное обучение вернули в советские школы.

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