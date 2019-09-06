В 60-х годах советские инженеры-конструкторы едва не превратили горбатый "Запорожец" в спорткар по образу и подобию Porsche 356 - предшественника легендарного Porsche 911. На базе ЗАЗ-965 специалисты института НАМИ разработали концепт элегантного купе, получившего название "Спорт-900".

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Первый экземпляр собрали в 1963 году. На шасси ЗАЗ-965А был установлен обтекаемый стеклопластиковый кузов высотой всего 1170 миллиметров. В дизайне отчетливо просматриваются черты классических заднемоторных купе.

Porsche 356 У "Спорт-900" была посадочная формула 2+2, то есть разработчикам даже удалось сохранить задние сиденья. Классно смотрится наклоненная центральная консоль, знакомая по многим современным спорткарам. Использование стеклопластиковых кузовных панелей позволило уменьшить вес авто до 500 килограммов. Так что даже со стандартным 27-сильным мотором и 4-ступенчатой коробкой передач "Спорт-900" относительно легко разгонялся до сотни. Создатели надеялись, что получат разрешение на массовое производство в Запорожье, но власти не дали зеленый свет, и дальше нескольких прототипов дело не зашло.

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