Сегодня Китай со среднегодовыми показателями роста ВВП 10% справедливо называют страной с одной из самых перспективных экономик мира. Трудно представить, что еще полвека назад Китай был сырьевым придатком СССР и главным потребителем советских товаров.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Друзья навек

1 октября 1949 года при самом непосредственном участии СССР было провозглашено новое социалистическое государство - Китайская Народная Республика. Неудивительно, что свой первый визит китайский лидер Мао Цзэдун совершил именно в Москву. И сразу же стороны заключили ряд важнейших политических и экономических соглашений.

Среди них договор о предоставлении Китаю кредита на сумму в 1 млрд. 200 тысяч рублей. "Учитывая чрезвычайную степень разоренности Китая войной", как отмечалось в документе, кредит предоставлялся на максимально льготных условиях - всего 1% годовых: его погашение осуществлялось в течение 10 лет поставками китайского сырья, золотом и американскими долларами.

Одновременно с финансовой помощью из СССР в Поднебесную направились тысячи высококвалифицированных рабочих для восстановления объектов народного хозяйства. По меньшей мере около 20 тысяч советских специалистов потрудились на благо развития китайской экономики. Все они были задействованы в более чем 150 проектах, связанных с оборонной промышленностью, энергетикой, авиацией, автомобилестроением, судостроением, машиностроением, металлургией, электротехникой, фармацевтикой.

В братскую страну хлынул поток грузовых автомобилей, железнодорожного оборудования, приборов, иных средств, позволявших молодой коммунистической державе в кратчайшие сроки встать на ноги. Китай не остался в долгу: в СССР в огромном количестве шло продовольствие и дефицитное сырье, включая вольфрам, без которого не могла обойтись советская военная промышленность. Объем советско-китайской торговли был поистине велик: только за 1949 год в Поднебесную было поставлено продукции на сумму в 420 млн рублей, в обратном направлении - на 436 миллионов.

Первый этап плодотворного сотрудничества Москвы и Пекина ознаменовался подписанием 14 февраля 1950 года договора о дружбе и взаимопомощи. "Русский с китайцем - братья навек", - слова из популярной песни пятидесятых лучше всего отражают беспрецедентное сближение двух коммунистических режимов, для которых союз был важнейшим слагаемым в противостоянии с мировым империализмом.

Помощь усиливается

Уже весной 1950 года СССР и Китай заключают ряд важнейших соглашений, которые положат начало созданию смешанных советско-китайских акционерных обществ. Совместные предприятия должны были контролировать фактически все ключевые отрасли китайской экономики. Советское правительство полагало, что только под бдительным контролем индустриализация Поднебесной может быть направлена в нужное русло и отвечать интересам как китайского народа, так и СССР.

В рамках такого сотрудничества были основаны совместные предприятия "Совкитметалл" и "Совкитнефть". Первое занималось поиском, разведкой, добычей и переработкой цветных и редкоземельных металлов, второе - тем же самым, но в отношении нефти и газа. Оба предприятия действовали на территории провинции Синьцзян.

За считанные годы СССР и КНР создали глобальный рынок, в орбиту которого постепенно вовлекались и страны европейского соцлагеря - ГДР, Югославия, Польша, Чехословакия, Румыния. Единое экономическое пространство, простиравшееся от Берлина до Пекина и включавшее добрую треть человечества, к середине пятидесятых составляло конкуренцию рынку капиталистических держав. А по своему природному и демографическому потенциалу "социалистический рынок" в ближайшие годы вполне мог пошатнуть позиции мировой буржуазной экономики.

Делимся опытом

Не имеет аналогов и информационная поддержка, оказанная Советским Союзом Китаю. Только за первые три года сотрудничества двух стран было переведено на китайский язык и издано свыше трех тысяч наименований книг по управлению, политэкономии, металлургии, энергетике, машиностроению, военному делу. В КНР стартовала глобальная реорганизация учебных программ по образцу советских вузов. С начала 1950-х китайским студентам дается возможность проходить обучение в высших учебных заведениях СССР. В последующие 10 лет по этой программе в Советском Союзе получат образование свыше 20 тысяч китайцев.

Но пока китайцы только приобретали знания в хозяйственно-экономической сфере, готовясь в будущем занять ответственные посты в своем государстве, советские специалисты прописывали Китаю планы экономического развития на долгие годы вперед. Особое внимание командированные в Поднебесную специалисты уделяли статистическому учету, без чего невозможно управление различными отраслями экономики такой большой страны как Китай.

Без преувеличения можно сказать, что Советский Союз передал Китаю технологии и уникальный управленческий опыт, без которых сложно было бы рассчитывать на сколь-нибудь серьезное место в мировой экономике. Причем если в конце сталинской эпохи такое сотрудничество было взаимовыгодным, то после смены политического курса в середине 1950-х оно стало постепенно превращаться в одностороннюю советскую помощь, не предполагавшую извлечения серьезных дивидендов.

Двигатель прогресса

3 апреля 1953 года министерство тяжелой промышленности КНР утвердило, пожалуй, самый значительный проект, реализовывавшийся при помощи СССР, - план автомобильного завода в Чанчуне, с конвейера которого ежегодно предполагалось спускать до 30 тысяч грузовых машин. Этот административный центр в провинции Гирин был выбран неслучайно: здесь сохранилась инфраструктура, которую в годы оккупации Китая создало японское руководство для нужд Квантунской армии.

Согласно директиве, подписанной председателем Мао, Чанчуньский автомобильный завод должен был быть возведен за три года. К строительству этого грандиозного сооружения привлекалось около 26 тысяч советских проектных организаций, свыше 200 советских предприятий, также в Китай было командировано около 200 высококвалифицированных специалистов Московского автозавода имени Сталина (ныне завод имени Лихачева).

Советские специалисты участвовали во всех этапах реализации проекта: выбирали площадки, проектировали основные объекты, контролировали ход строительства и монтаж оборудования. Китайские рабочие были обеспечены всеми необходимыми производственными технологиями; все чертежи, как и прочая техническая документация были предоставлены советской стороной и предварительно переведены на китайский язык. Источники свидетельствуют, что более чем из 22,5 тысяч нестандартных инструментов, используемых в производстве, почти 12 тысяч были сделаны в СССР, представляя собой новейшие образцы.

Открытие Чанчуньского автозавода №1, которому суждено было стать одним из главных двигателей китайской экономики, состоялось в намеченный срок - 15 октября 1956 года. Даже после запуска совместного предприятия все его процессы какое-то время находились под контролем советских специалистов, параллельно происходила передача опыта и обучение китайских рабочих. Ли Хуйминь, впоследствии ставший заместителем директора автозавода No2, признавался, что именно инженеры из СССР заложили в нем фундамент знаний, которые он совершенствовал всю свою жизнь.

Одним из продуктов, выпускаемых Чанчуньским автогигантом, стал грузовой автомобиль повышенной проходимости "Цзефань" ("Освобождение"), представлявших собой копию ЗиС-150. Эту машину поставляли исключительно в Китайскую освободительную армию, в частности ее использовали в качестве базы для пусковой установки залпового огня "Тип 74". А в 1958 году завод в Чанчуне выпустил легковой автомобиль представительского класса "Хунцы" ("Красное знамя") для членов Политбюро КПК. Вплоть до 1981 года было построено 847 таких автомобилей.

Позднее на базе Чанчуньского автозавода No1 была создана промышленная группа FAW (First Automotive Works), являющаяся сегодня крупнейшей компанией Китая по производству легкового, грузового и пассажирского транспорта с годовым оборотом в $32 млрд. Однако нужно помнить, что успехи Китая как в машиностроении, так и других областях экономки были бы невозможны без колоссальной материальной, технической и кадровой помощи, которую в 1950-е годы оказал Советский Союз.

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