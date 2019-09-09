В соцсетях появилось грустное свадебное видео. На кадрах видно, что невеста скучает у накрытого стола, а жених со всеми гостями мужского пола оживленно смотрят бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье, передает Day.Az со ссылкой на NUR.KZ.

Ролик разлетелся по многим пабликам в Instagram.

Пользователей такой поступок жениха разозлил.

"Хабиба можно было и в Интернете посмотреть, а свадьба до определенного времени в ресторане. Значит надо было замуж Хабиба звать, если его больше уважаешь!",

"Бой можно потом пересмотреть, сколько угодно, пока не надоест, но свадьба бывает один раз в жизни. По-моему, надо этот день провести, как последний. Для мужика это может быть просто обычный праздник, но для дамы это же мечта всей жизни",

"Где уважение к девушке? Теперь она уже ему супруга - если в первый день супруг так поступил, то о дальнейшем и речи может не быть!" - возмущаются комментаторы.

Напомним, Нурмагомедов одолел Порье в третьем раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

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