Сегодня гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса. Используйте этот момент для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров. В целом день склоняет к интеллектуальному труду, учебе и вдумчивому анализу, поэтому сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. В делах не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все "за" и "против".

Овен

Сегодня - отличный день для того, чтобы Овен завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Овну может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке - везде Овен сегодня может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Телец

Сегодня звезды гороскопа настоятельно советуют Тельцу заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Тельца или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня - хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Телец сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет им продвинуться вперед! Возможно, им удастся случайно услышать то, что не предназначалось для их ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Близнецы сегодня могут получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Рак

Сегодня Раку стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Рак поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это сегодня - значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

Лев

Сегодня в каком-то вопросе от Льва может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Льву торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, сегодня Льву не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Лев думает, появится еще и третий вариант?

Дева

Сегодня, каким бы опытом Дева ни обладала, ситуация может на какое-то время поставить ее в роль ученика. Возможно, ей будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Деву под свой личный контроль. А может быть, Дева почерпнет нужные ей для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня ей стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Весы

Сегодня звезды гороскопа предлагают Весам задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению - не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Весов вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня - хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Весы обнаружат, что на своем месте они уже достигли "потолка", и этот "потолок" весьма невысокий. В этом случае, им стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Скорпион

Сегодня Скорпиону ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Скорпиона попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Скорпиона в какие-то дела с использованием его служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Скорпион будет жалеть. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем - и тому, и другому.

Стрелец

Сегодня Стрельцу в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: "Сколько людей, столько и мнений". По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Стрельца, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Стрельцу уступить свои позиции без боя - как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

Козерог

Сегодня день потребует от Козерога таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий - и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Козерога только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Козерога: "мне кажется" и "я думаю". Если Козерог хочет, чтобы его заметили и оценили, сегодня ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

Водолей

Сегодня в течение дня Водолей будет неравнодушен к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Водолей сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Водолей не найдет сегодня достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Рыбы

Сегодня Рыбы не будут рваться на первые роли, однако им отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Рыб получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие - Рыбы сегодня должны четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для них!

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