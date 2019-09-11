Надпись "NO PHOTO" - это настоящий вызов для авторов фото из этой подборки. Они рисковали не только нарваться на приличные штрафы, но и лишиться техники или даже здоровья. Перед вами любительские фотографии из невероятных мест, которые многие увидят впервые.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

Мавзолей Ленина

Это самое противоречивое место на территории России. Фотографировать здесь строго запрещено, но периодически в Instagram появляются снимки изнутри.

Янтарная комната Екатерининского дворца

Янтарный декор этого дворцового зала крайне светочувствителен. С годами цветовая гамма янтаря, имеющего природное органическое происхождение, изменяется. К тому же, любительская фотосъемка затрудняет движение туристического потока.

Пентагон

Пентагон - это оплот национальной безопасности Соединенных Штатов, поэтому фото- и видеосъемка на прилегающей территории категорически запрещена.

Экскурсии в Пентагон проводятся только по предварительному заказу с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Они, к нашему удивлению, совершенно бесплатны. Единственное, что вам понадобится для того, чтобы попасть на "секретный" объект, так это паспорт.

Тадж-Махал

Мавзолей Тадж-Махал был заложен в Агре, тогдашней столице индийской империи Великих Моголов, (по одной из версий) 7 июня 1632 года в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана (кстати, позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан).

Правила посещения этой святыни разрешают только фотографии снаружи здания, а вот съемка внутреннего убранство строго запрещена.

Но для некоторых людей любой запрет - как вызов, только раззадоривает. Тем более, что сегодня, с развитием мобильной техники фотографировать там, где нельзя, стало значительно проще. Особенно, если умеешь косить под дурачка: типа, я не понял, что нельзя.

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