Сара Дункан из Брисбена, путешествующая вместе со своим мужем по зоопарку на Бали, была ограблена шустрым приматом, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Один из туристов запечатлел орангутана, схватившего телефон и расположившегося на верёвке. Очевидцы грабежа попытались поменять гаджет на еду, но хвостатый воришка решил не возвращать необычный предмет, который позднее был разобран на детали его соплеменниками.

Со слов Сары Дункан, лишившейся телефона и большого количества личных фотографий, она, несмотря на инцидент, по возможности в будущем вернётся в зоопарк, сотрудники которого принесли ей извинения за своих подопечных.

"В конце концов - это всего лишь телефон, но я потеряла все свои фотографии. Я сама виновата и никого не виню в этом", - прокомментировала утрату Сара Дункан.

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При копировании - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: Со слов Сары Дункан, лишившейся телефона и большого количества личных фотографий, она, несмотря на инцидент, по возможности в будущем вернётся в зоопарк, сотрудники которого принесли ей извинения за своих подопечных. "В конце концов - это всего лишь телефон, но я потеряла все свои фотографии. Я сама виновата и никого не виню в этом", - прокомментировала утрату Сара Дункан.При копировании - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: https://rai77.com/orangutan-lishil-telefona-turistku-v-zooparke-na-bali-08-09-2019.html

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