Большая международная команда исследователей из Дании, Англии, Грузии и некоторых других стран изучила белки зубной эмали древнего животного. Ранее сообщалось о самой старой расшифрованной ДНК, которая принадлежала останкам лошади возрастом 700 тысяч лет. Полученные в новом исследовании генетические данные оказались на миллион лет старше, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Материал для нового исследования был получен из зуба вымершего носорога рода Stephanorhinus, обитавшего на территории Евразии во времена плейстоцена. Он был обнаружен в окаменелостях, найденных близ грузинского города Дманиси.

Зуб носорога рода Stephanorhinus, найденный на раскопках в Дманиси.

Фото Natural History Museum of Denmark.

Новую генетическую информацию об этом животном экспертам удалось получить благодаря анализу молекул белка в зубной эмали носорога. Но что же такого исключительного в этом подходе?

Оказывается, белки самой твёрдой ткани в организме позвоночных сохраняются гораздо дольше, чем сама молекула ДНК. Более того, эти органические вещества дарят больше информации, чем коллаген. Кстати, это единственный белок, который до сих пор удавалось получить из окаменелостей старше одного миллиона лет.

"Нам удалось найти способ извлечения более старой и более полной генетической информации. Она получена из источника, который в большом объёме представлен в окаменелостях, поэтому потенциал применения этого подхода огромен", - поясняет первый автор научной статьи профессор Энрико Каппеллини (Enrico Cappellini) в пресс-релизе Кембриджского университета.

Речь идёт о секвенировании древних белков, которое основано на масс-спектрометрии. Это одна из мощнейших технологий не только качественной, но и количественной идентификации веществ.

С помощью этого метода генетики проанализировали белок эмали, возраст которой оценивается в 1,77 миллиона лет. По словам учёных, полученную таким образом генетическую информацию не удалось бы извлечь путём анализа ДНК.

Эксперты уверены, что масс-спектрометрическое секвенирование белков позволит получить надёжную и богатую генетическую информацию из окаменелостей млекопитающих, которым даже не тысячи, а миллионы лет. И на сегодняшний день это единственная технология, способная обеспечить секвенирование небольших количеств белка такого почтенного возраста.

Авторы масштабной научной работы, опубликованной в ведущем научном издании Nature, полагают, что новый подход знаменует собой прорыв в области биомолекулярных исследований древних останков.

Он также поможет раскрыть некоторые из самых больших загадок биологии животных и даже человека. Надежды специалистов вполне оправданы. До сих пор удавалось получить данные ДНК, отражающие развитие нашего вида, охватывающие только последние 400 тысяч лет.

Однако линии родословной, ведущие к современным людям и к наиболее генетически близким нам шимпанзе "разошлись" примерно шесть-семь миллионов лет назад. Это значит, что до сих пор у биологов и генетиков не было информации о более чем 90 процентах эволюционного пути, который привёл к человеку разумному.

Учёные надеются, что полученные при помощи нового подхода данные позволят более точно воссоздать процесс эволюции, а новой точкой отсчёта станут прежде недосягаемые глубины прошлого.

Кстати, команда уже внедряет результаты данной работы в свои текущие исследования. Это открытие, считают авторы, позволит экспертам во всём мире собирать генетические данные древних окаменелостей и строить более точную картину эволюции сотен видов, включая и наш собственный.

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