Астрономы обсерватории Gemini впервые сделали цветной снимок межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), которую 30 августа открыл крымский астроном Геннадий Борисов. Снимок был сделан в двух фильтрах на 8-метровом телескопе на Гавайских островах при помощи спектрографа Gemini North Multi-Object Spectrograph (GMOS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это изображение было получено благодаря способности Gemini быстро выполнять наблюдения подобных объектов", - пояснил астроном Эндрю Стивенс. На фотографии, которая сделана 9-10 сентября, виден хорошо выраженный кометный хвост, что указывает на то, что при подлете к Солнцу на комете началось сильное истечение газов.

Ранее российский астроном Геннадий Борисов, открывший первую в истории межзвездную комету, рассказал о подробностях своего открытия. "Полгода назад я сделал телескоп покрупнее предыдущих, в августе я открыл на нем марс-кроссер (астероид, пересекающий орбиту Марса), и в конце месяца выстрелила эта комета, То, что комета оказалась внесолнечной, стало для меня сюрпризом, - рассказал Борисов "Газете.Ru".

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