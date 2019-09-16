Этот невероятный проект, идея которого пришла ученому Джеффри Пайку во время Второй Мировой Войны, получил название "Хаббакук" и был признан одним из самых амбициозных проектов XX века.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, согласно идее автора проекта, авианосцы изо льда были призваны в самые короткие сроки пополнить британский флот, находившийся в то время в критическом положении, весьма грозным оружием.

По плану Пайка, авианосцы должны были иметь палубу около 600 метров в длину и около 200 метров в ширину, разместить на нем предполагалось примерно 200 истребителей.

Изготавливать авианосцы ученый предлагал из смеси воды и опилок. Этот материал, по утверждению Пайка, при замораживании становился прочнее бетона. Кроме того ледяные авианосцы были бы практически непотопляемыми: пули, попадая в их корпус, рикошетили бы, не нанося значительных повреждений, а если судно и получило бы пробоину, то ее легко и быстро можно было бы "залатать" при помощи замороженной воды.

Невероятно, но Пайку удалось убедить правительственную верхушку в гениальности своей идеи, представив в качестве еще одного веского аргумента в пользу своего проекта то, что предложенный им материал позволит значительно экономить металл, а также в короткие сроки построить корабль.

Сам Уинстон Черчилль был под впечатлением, отметив, что "изучению этой идеи стоит придать большое значение". Но один из технических советников премьер-министра зарубил на корню все начинания Пайка, отметив, что хотя строительство ледяных авианосцев и приведет к значительной экономии металла, их изготовление обойдется в астрономическую сумму - порядка 80 миллионов долларов. Кроме того, он справедливо отметил, что такими авианосцами будет практически невозможно управлять.

В итоге от осуществления невероятного проекта отказались.

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