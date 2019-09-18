Если вы соберетесь запечатлеть на снимке человека, который спит, скорее всего кто-то рядом возразит, что это плохая примета. Тем более не стоит фотографировать даже маленьких деток, которые сладко и мило спят.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

В XIX веке в Европе существовала своеобразная традиция: мертвых людей фотографировали, представляя, что они еще живые и просто заснули. С тех пор считается: если человек на снимке лежит с закрытыми глазами, значит он мертв.

По мнению биоэнергетиков, во время сна душа человека покидает его тело, а значит становится наиболее уязвимой. Снимок способен забрать у человека его энергию и силы.

Согласно поверьям, если фотография со спящим человеком попадет в руки недобросовестному человеку, тот может навести на него порчу и сглаз.

Еще одна распространенная версия запрета на такие фотографии - внезапная вспышка способна разбудить и испугать человека, и он останется заикой.

Если верить религиозным обычаям, то, делая фотоснимок спящего, вы можете испугать его Ангела-Хранителя, который навсегда исчезнет.

Наконец, бытует мнение, что, сделав фотографию человека во время сна, вы можете украсть его судьбу, а еще хуже - убить его, поскольку душа не успеет вернуться в тело до того момента, как он проснется.

Какими бы странными не были поверья, сегодня большинство людей избегает таких фотосессий. Верите ли вы в приметы и готовы ли рисковать - решать вам!

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!