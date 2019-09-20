Почему нельзя называть животных именами людей
Васька, Маня, Алька, Миша... как только не называют люди своих питомцев. Порой кажется, что, выбирая имя домашнему любимцу, люди чаще отдают предпочтение человеческим именам нежели каким-то другим. Однако лучше этого не делать, ведь такое легкомыслие может принести неприятности, как хозяину, так и животному.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
По крайней мере в этом уверена христианская церковь. Согласно писанию, называть животных именами священников, которые являются покровителями людей, - грех. Таким образом вы оскверняете святого, который может обидеться и отнестись к вам неблагосклонно.
Кроме того, принято считать, что животные, названные именами людей, чаще болеют, проявляют агрессию или апатию и в целом живут меньше других питомцев.
Помимо прочего существует мнение, что имя человека несет большую энергетическую нагрузку, с которой кот или пес не в силах справиться. Зверям не нравятся сочетания звуков человеческих имен, они плохо запоминают их и просто ощущают дискомфорт.
Если же вы не верите в суеверия, стоит подумать хотя бы о том, как неловко вам будет, если в гости заявится человек с таким же именем, как у вашей собаки.
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