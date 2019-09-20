Васька, Маня, Алька, Миша... как только не называют люди своих питомцев. Порой кажется, что, выбирая имя домашнему любимцу, люди чаще отдают предпочтение человеческим именам нежели каким-то другим. Однако лучше этого не делать, ведь такое легкомыслие может принести неприятности, как хозяину, так и животному.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

По крайней мере в этом уверена христианская церковь. Согласно писанию, называть животных именами священников, которые являются покровителями людей, - грех. Таким образом вы оскверняете святого, который может обидеться и отнестись к вам неблагосклонно.

Кроме того, принято считать, что животные, названные именами людей, чаще болеют, проявляют агрессию или апатию и в целом живут меньше других питомцев.

Помимо прочего существует мнение, что имя человека несет большую энергетическую нагрузку, с которой кот или пес не в силах справиться. Зверям не нравятся сочетания звуков человеческих имен, они плохо запоминают их и просто ощущают дискомфорт.

Если же вы не верите в суеверия, стоит подумать хотя бы о том, как неловко вам будет, если в гости заявится человек с таким же именем, как у вашей собаки.

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