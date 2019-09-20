Печень выполняет важные задачи в организме. Если нарушается ее работа, это негативно сказывается на функционировании организма. Если вы хотите обеспечить нормальную работу печени, не нужно пить таблетки горстями, достаточно употреблять полезные продукты. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какая пища необходима для здоровья печени.

Крестоцветные овощи

Они богаты растительными соединениями, которые повышают содержание ферментов в печени, а также защищают ее от повреждений. Помимо этого такие продукты богаты клетчаткой.

Грейпфрут

Он содержит антиоксиданты, которые блокируют воспалительные процессы и защищают печень от повреждений. Помимо этого фрукт ускоряет продукцию ферментов, которые обладают жиросжигающим эффектом.

Чеснок

Ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что чеснок снижает содержание жира и защищает печень от повреждений.

Зеленый чай

Этот напиток предотвращает протекание окислительных процессов, помогает печени бороться с недугами и уменьшает содержание жира в организме.

Орехи

Они богаты жирными кислотами, витамином Е и антиоксидантами. Благодаря такому составу орехи укрепляют иммунитет печени и борются с воспалительным процессом.

Ягоды

Они содержат полифенолы, которые снабжают печень антиоксидантами. Также ягоды уменьшают количество свободных радикалов в организме.

Вода

Замените кофе и сладкую газировку обычной водой. Она обладает очистительным эффектом, поэтому служит своеобразным фильтром для печени.

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