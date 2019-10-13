Рамблер разбирается, можно ли все-таки получить компенсацию за невозвратный билет в случае отмены поездки, передает Day.Az.

Невозвратные билеты, как правило, на порядок дешевле возвратных: авиакомпания намеренно понижает цену, чтобы смотивировать покупателя рискнуть и совершить покупку. В тот же момент она страхует себя от убытков, которые возникают при изменении планов пассажира.

Разумеется, покупать невозвратный билет стоит только в том случае, если вы на 99% уверены, что путешествие состоится, у вас нет проблем с документами, визой и отпуском, а также если вы не зависите от других попутчиков.

Если все-таки форс-мажор случился, есть обстоятельства, при которых вы можете вернуть деньги даже за не невозвратный билет.

Если вы или ваш спутник заболели, вам необходимо отправиться в поликлинику и взять справку, в которой должно быть написано о состоянии вашего здоровья. Важна пометка о том, что вам нельзя/не рекомендуется совершать перелеты. В справке должны быть реквизиты и названия больницы, подписи врачей, дата выдачи и сроки заболевания, официальная печать.

Если у вас скончался близкий родственник, вы также можете вернуть деньги за несостоявшийся перелет. Для этого понадобится копия свидетельства о смерти члена семьи и документ, который подтверждает ваше родство.

Чтобы вам вернули деньги, очень важно поставить авиакомпанию в известность об отмене вашей поездки до начала регистрации на рейс: для этого позвоните в call-центр. Вам скажут, какие документы необходимо направить по email для возврата денежных средств. Учтите, что вас также могут попросить приехать в один из офисов компании и предоставить документы лично.

Если вам стало плохо непосредственно перед вылетом, важно не растеряться и взять справку из медпункта аэропорта: это тоже может помочь при возврате денег.

Есть еще ситуация, при которой вы вправе претендовать на компенсацию. Если ваш рейс отменили или сильно задержали (а это нарушает ваши планы, и вы не успеваете на следующий стыковочный), вы имеете полное право на возмещение убытков даже за невозвратный билет. Те же полномочия у вас будут и в случае овербукинга, из-за которого вы не попадаете на рейс.

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