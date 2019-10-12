14 вещей, которые помнят все, кто жил до эпохи Интернета
Сейчас всего лишь при помощи одного небольшого устройства мы можем обмениваться мгновенными сообщениями, покупать книги или музыку, получать любую необходимую информацию и многое другое. И как люди обходились без всемирной паутины?
Day.Az со ссылкой на Makataka.ru решил удариться в ностальгию и вспомнить, как мы жили до того, как Интернет ворвался в нашу жизнь.
Играли в волшебном месте под названием "улица" до тех пор, пока не раздирали локти и колени.
Не было ничего интереснее игры в классики или резиночку.
Кроме строительства штабиков на деревьях. В нашем воображении они действительно выглядели так.
Звонили девушке на домашний телефон, надеясь, что ее отец не возьмет трубку.
Покупали аудиокассеты.
Ответы на вопросы искали в энциклопедии.
Да и вообще чаще ходили в библиотеку.
Перекидывались записочками вместо сообщений.
И отправляли друг другу настоящие письма по почте. Письма - это такие длинные сообщения, но пишутся на бумаге, если кто забыл.
Заранее договаривались о точном месте и времени встречи.
Караулили передачи по телевизору, чтобы не пропустить их.
Заказывали любимую песню по радио, а потом с волнением ждали ее.
Играли в "Тетрис".
Или в "Сапера".
А потом появился Интернет и отнял у нас все свободное время!
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