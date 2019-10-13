Самый унылый отпуск путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки. Об этом сообщает Aviasales, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересный отдых.

На первом месте - столица Финляндии, за которую проголосовало 30% респондентов. По словам туристов, побывавших в Хельсинки, "там часто плохая погода, мало достопримечательностей, и за неделю можно соскучиться по дому".

Четверть респондентов сочла скучным отпуск в Братиславе: "неинтересные достопримечательности, невкусная еда и дорогие сувениры". Некоторые туристы отметили: "Прогуливаясь по ночной Братиславе в будни, не удивляйтесь тому, что не найдете мест с живой музыкой, а в барах почти не будет людей".

Пятнадцать процентов пожалели об отпуске в Карловых Варах, поскольку "город маленький, и в нем мало развлечений". Опытные туристы советуют посетить чешскую здравницу с однодневной экскурсией.

Еще десять процентов разочаровались в Мюнхене. Одни туристы пожаловались, что "после восьми вечера некуда пойти, кроме пивных баров", а другие - на отсутствие необычных достопримечательностей.



Семь процентов туристов ожидали большего от Варшавы: "Оказалось, что это скучный, серый город с минимумом культурно-исторических объектов". При этом некоторые туристы возразили и отметили, что столица Польши - хорошая остановка для дальнейшего путешествия по Европе.

Пять процентов не вернутся в Пизу, где, "кроме башни не на что смотреть". Однако эти же респонденты признались, что город спокойный, симпатичный и значительно дешевле Венеции.

По четыре процента голосов получили Вильнюс и Минск. В столице Литвы туристы скучали по вечерам и не знали, чем заняться, а в белорусской столице они отметили пустоту и "отсутствие изюминки".



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