Значительные запасы органики, сформировавшиеся в межзвездной среде, должны были присутствовать в новорожденной Солнечной системе, однако они не могли участвовать в формировании первых "кирпичиков жизни" на Земле. Об этом ТАСС заявил химик и участник Астробиологической инициативы NASA, профессор Стивен Беннер, передает Day.Az.

"Органические соединения встречаются в космосе повсеместно. К примеру, если посмотреть в сторону центра Галактики, мы увидим сразу несколько туманностей, где есть формальдегид и цианид, одни из подобных "кирпичиков жизни". Поэтому мы не сомневаемся в том, что подобные вещества присутствовали на Земле в момент ее рождения. Тем не менее, они не участвовали в рождении жизни", - сказал Беннер, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС в кулуарах московской части XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+, проходящей в МГУ.

Как сегодня считают ученые, Земля и остальные планеты Солнечной системы родились внутри гигантского холодного облака из газа, которое формировалось в пустоте космоса на протяжении нескольких десятков или сотен миллионов лет. Из-за существования небольших неоднородностей внутри него оно начало сжиматься, что привело к рождению Солнца и запустило процесс формирования планет.

Ключевую роль как в рождении Земли, так и в появлении жизни на ее поверхности, как отметил Беннер, сыграла Луна. Дело в том, что она возникла на орбите нашей планеты через несколько сотен миллионов лет после рождения Солнечной системы, когда в Землю "врезалось" крупное протопланетное тело размером с Марс.

"Когда произошло это столкновение, фактически вся Земля расплавилась. Даже если часть межзвездных молекул пережила процесс ее рождения, та энергия, которая была выделена во время столкновения прародительницы Луны и нашей планеты, точно должна была уничтожить все молекулы органики, которые сохранились на ее поверхности", - пояснил ученый.

Лунные истоки жизни

С другой стороны, Луна, как показывают расчеты Беннера и его команды, принесла с собой другие важные вещества, сделавшие возможным формирование жизни на Земле из "местных" простейших неорганических молекул. В первую очередь, она сделала атмосферу юной Земли менее "кислой", благодаря чему в ней могли формироваться и существовать аммиак, водород, угарный газ и другие вещества, критически важные для рождения простейших органических веществ, таких как метан, формальдегид, синильная кислота, сахара и "заготовки" аминокислот.

"Несмотря на то, что эти молекулы, присутствующие в межзвездной среде, вряд ли участвовали в зарождении жизни, их открытие было очень важным для нас по одной простой причине. Оно показало, как эти вещества могут формироваться в космосе и на поверхности Земли, что позволило нам воспроизвести этот процесс в лаборатории с учетом тех геологических данных о первых эпохах жизни планеты, которые у нас уже есть", - сказал Беннер.

При этом он отметил, что впоследствии на Землю должны были попадать некоторые количества "межзвездной" органики, которую приносили с собой астероиды и кометы. Ее объемы, как считает американский профессор, были слишком малы для того, чтобы сыграть сколько-либо существенную роль в зарождении и эволюции жизни.

С "лунной" теорией Беннера не совсем согласен Армен Мулкиджанян, известный российский специалист в изучении эволюции жизни, профессор МГУ и университета в городе Оснабрюк (земля Нижняя Саксония, Германия). Как он отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, все запасы водорода и аммиака, порожденные падением Луны, должны были улетучиться в космос еще до того, как планета остыла и стала пригодной для зарождения жизни.

Вдобавок, все остальные запасы летучих веществ, необходимых для зарождения жизни и потенциально занесенных на Землю прародительницей Луны, как считает Мулкиджанян, были недостаточно большими, чтобы сыграть существенную роль в рождении первых примитивных клеток. По его мнению, жизнь на Земле зародилась исключительно из "местных" запасов летучих веществ, выбрасываемых горячими гейзерами и вулканами.

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