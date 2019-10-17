Дверные глазки помогают увидеть, кто стоит на пороге, и, не открывая двери, решить, впускать этого гостя или нет. Однако это нехитрое приспособление может оказаться опасным. Японские полицейские рассказали, как злоумышленники могут использовать дверной глазок. Об этом сообщает издание The Mainichi, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

С помощью дверного глазка посторонние люди могут устроить слежку за хозяевами интересующей их квартиры. Для этого достаточно приложить к глазку монокуляр. Так, в городе Фокуока на острове Кюсю один влюбленный мужчина следил за понравившейся ему женщиной, его задержали местные полицейские. Она ему встретилась на станции железной дороги, он ее выследил и установил наблюдение. Планировал даже сделать фото, но забыл поставить карту памяти. Конфликт с женщиной влюбленный уладил самостоятельно, избежав официальных обвинений. Это лишь одна из историй, которая закончилась хорошо.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!