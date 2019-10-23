Рассуждая о спартанском воспитании, люди, как правило, имеют в виду его применение к подросткам и юношам мужского пола. Однако в таком централизованном государстве как Спарта не придавать значения воспитанию девушек также было бы неправильно, ведь в будущем им предстояло стать женами и матерями настоящих спартанцев. Как различалось воспитание мальчиков и девочек в Спарте выяснял Рамблер, передает Day.Az.

Вопрос гендера

Спартанских юношей забирали из семей в возрасте семи лет, после чего они жили на казарменном положении до 30 лет - то есть до тех пор, пока не заводили семью. Спартанок же из дома не забирали и, пожалуй, в этом и состояло основное различие в воспитании разных полов. Именно воспитания, а не образования, ведь в Спарте пренебрежительно относились к учености, считая ее обузой.

Государство обращало внимание на девочек по достижении ими семи лет. В этом возрасте у них начинались ежедневные занятия спортом, а поскольку тренировались они обнаженными, спортзалы их находились в довольно укромных местах. Подростки обоих полов виделись только на публичных состязаниях и играх, где демонстрировали свои умения. Достигать новых высот и еще интенсивнее заниматься воинской подготовкой юношей мотивировала похвала девушек. Вот еще одно отличие, - спартанских женщин никто не обучал тому, как обращаться с оружием.

Морально-волевые качества спартанок

В отличие от иных женщин греческих полисов спартанские девушки не просто сидели дома под присмотром мужа, но также обладали определенной свободой действий и правами. Спартанки ставили супружескую верность на первое место, а близость с мужем была для них в первую очередь способом продолжения рода, а не разновидностью физического наслаждения.

Помимо этого спартанки славились хозяйственностью и были абсолютными владычицами в доме. О том, как беречь домашний очаг, девушки узнавали от матерей, которые передавали им не только свой опыт, но и знания предыдущих поколений.

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