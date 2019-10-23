Мужчины обожают, когда женщина вдохновляет их на подвиги и заставляет их сердца биться сильнее. Но есть ряд вещей, с которыми они просто не могут смириться. Вот их незатейливый список, составленный со слов самих же мужчин, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Нецензурная брань

Да, все мы знаем, что сами мужчины иногда этим грешат. Но они не выносят, когда что-то подобное позволяет себе девушка. Дело не только в эстетических предпочтениях. С такой женщиной мужчине стыдно показаться на людях, тем более перед друзьями. Любому хочется, чтобы его женщина подчеркивала в своем мужчине самое лучшее. И брань - явно не то, с чем любой хочет столкнуться.

Излишняя ревность

Если она ревнует в умеренном количестве, это даже приятно. Но постоянная изматывающая ревность кого угодно выведет из себя. Проверки телефонов, сцены дома, слежка - к такому никто из мужчин не готов. Поначалу человек может пытаться терпеть и как-то мирно урегулировать недопонимание, но со временем у него просто опустятся руки. И тогда он уйдет и больше никогда не вернется к такой женщине.

Неряшливость

Неряшливость не нравится никому, ни мужчинам, ни женщинам. Грязные волосы и ногти, отсутствие привычки убирать за собой, следить за своим внешним видом - все это явно только убивает романтику. у мужчины просто не будет стимула тянуться к такой женщине, идти ради нее на какие-то подвиги. Он быстро уйдет и найдет ту, что будет помогать ему становиться лучше.

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